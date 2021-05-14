Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Сирии

Израильская армия заявила, что в сторону Израиля были запущены три ракеты с территории Сирии. Одна из них упала на сирийской территории, сообщили в ЦАХАЛ.

«Три ракеты только что были запущены в сторону Израиля с территории Сирии, одна из них упала в САР», — говорится в заявлении пресс-службы ВС Израиля.

BREAKING: 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4 — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Ранее сообщалось, что танки израильских вооружённых сил сделали предупредительные выстрелы в сторону «бунтарей», которые проникли на территорию Израиля со стороны Ливана.

Вечером 13 мая в израильской армии заявили, что три ракеты были выпущены со стороны Ливана по территории Израиля, они упали в Средиземное море.