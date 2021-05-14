Глава Палестины призвал США вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Палестины Махмуд Аббас призвал американскую администрацию вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении палестинской администрации, которое приводит агентство WAFA.

Аббас возложил всю ответственность за происходящее на Израиль.

Он призвал администрацию США вмешаться и остановить «агрессию Израиля», пока ситуация не вышла из-под контроля.

Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По словам американского лидера, он надеется, что вскоре эскалация палестино-израильского конфликта прекратится.