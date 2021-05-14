МИД России ожидает, что дипмиссии США выполнят новые требования к 1 августа
«Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации», — говорится в её сообщении.
Как отметила Захарова, с учётом того, что для реализации этой меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями.
Она добавила, что американской стороне «регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий».
«Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — сказала Захарова.
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств.
В списке значатся два государства: США и Чехия.
Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.