МИД России ожидает, что дипмиссии США выполнят новые требования к 1 августа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала полный запрет найма россиян и граждан третьих стран посольством США.

«Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации», — говорится в её сообщении.

Как отметила Захарова, с учётом того, что для реализации этой меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями.

Она добавила, что американской стороне «регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий».

«Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — сказала Захарова.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств.

В списке значатся два государства: США и Чехия.

Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

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