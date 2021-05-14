Блинкен и президент Афганистана провели переговоры

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани провели переговоры по телефону, говорится в сообщении Госдепа.
Блинкен и президент Афганистана провели переговоры
  • Reuters

«Два лидера обсудили важность на данном этапе общенационального единства в Афганистане, а также региональные усилия, направленные на продвижение мирного процесса», — говорится в сообщении.

Блинкен заверил Гани в поддержке Афганистана и его сил безопасности со стороны США.

Также госсекретарь выразил соболезнования в связи с недавними терактами в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.

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