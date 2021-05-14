В Госдуме оценили включение США и Чехии в список недружественных стран

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство России включило США и Чехию в список недружественных стран.

«Это решение актуально и адекватно поведению этих двух стран. И если с США всё было понятно начиная с 2014 года, то Чехии ответили, что называется, оперативно — и месяца не прошло с момента скандала по поводу якобы взорванных складов. И хотя ни одно должностное лицо Чешской Республики не подтвердило причастность России к диверсиям, чешскому истеблишменту нестерпимо хотелось показать себя самым главным союзником США в Восточной Европе», — считает Бальбек.

Депутат выразил надежду на то, что данная мера «тонизирующе повлияет на заблуждения некоторых чешских политиков».

Ранее стало известно, что правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия.