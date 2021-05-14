В Госдуме оценили включение США и Чехии в список недружественных стран

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство России включило США и Чехию в список недружественных стран.
В Госдуме оценили включение США и Чехии в список недружественных стран
  • РИА Новости

«Это решение актуально и адекватно поведению этих двух стран. И если с США всё было понятно начиная с 2014 года, то Чехии ответили, что называется, оперативно — и месяца не прошло с момента скандала по поводу якобы взорванных складов. И хотя ни одно должностное лицо Чешской Республики не подтвердило причастность России к диверсиям, чешскому истеблишменту нестерпимо хотелось показать себя самым главным союзником США в Восточной Европе», — считает Бальбек.

Депутат выразил надежду на то, что данная мера «тонизирующе повлияет на заблуждения некоторых чешских политиков».

Ранее стало известно, что правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить