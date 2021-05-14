В АТОР прокомментировали отмену ограничений на въезд в Грецию

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Греция отменила ограничения на въезд россиян.

«Греция — первая страна ЕС, которая последовательно ведёт свою политику к восстановлению туристических обменов. Это очень важно, так как это даёт перспективу восстановления туризма в Грецию. Второй позитивный фактор — что Греция предоставляет туристическую шенгенскую визу и документы можно подавать за шесть месяцев до планируемой поездки, что значительно упрощает планирование будущих поездок. Греция также открыла девять международных аэропортов. В перспективе этот факт также будет способствовать скорейшему восстановлению туризма», — считает Горин.

Он отметил, что основной вопрос на данный период времени ­— отсутствие регулярного воздушного сообщения.

«Сейчас еженедельно выполняется не более пяти рейсов в неделю, и только из Москвы. Необходимо кардинальное увеличение квот. А лучше — вообще отмена квот на рейсы между нашими странами», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что с 14 мая ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран в Греции сняты.