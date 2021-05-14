Генпрокурор Чехии уходит в отставку с 30 июня

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Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку с 30 июня. Об этом заявил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Карел Гавличек.
Генпрокурор Чехии уходит в отставку с 30 июня
  • © Global Look Press

Как сообщает CNN Prima News, отставка генпрокурора «стала неожиданностью» для министра юстиции Марии Бенешовы. Кандидат на данный пост не называется.

«Павел Земан занимает должность до 30 июня 2021 года, а имя его преемника будет объявлено после», — сказала министр.

По данным iDNES, Бенешова критически высказывалась о «превышении полномочий» генпрокурора в деле о взрывах во Врбетице.

Ранее Павел Земан заявил, что дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, единственной версией в расследовании взрывов является «нападение российских агентов».

При этом в апреле президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.

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