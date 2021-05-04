В Чехии назвали условие для остановки расследования взрывов во Врбетице
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По его словам, «такова законная процедура».
«С самого начала я утверждаю, что у следствия существует только одна версия и что нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела», — цитирует РИА Новости Земана.
Генпрокурор подчеркнул, что «граждане Чехии могут гордиться тем, как была решена ситуация с инцидентом во Врбетице».
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал единственной версией взрывов во Врбетице в 2014 году «нападение российских агентов». Об этом он сказал после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном.
По его словам, Земан говорил о первоначальной версии, с которой полиция работала с 2014 года, — о неудачной манипуляции работников с вооружением на складе во Врбетице.
25 апреля Земан во время обращения по поводу взрывов во Врбетице в 2014 году заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.
В Кремле категорически отвергли выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву.