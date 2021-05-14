Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Индии
- Reuters
Он отметил, что в настоящее время «многие страны оказывают посильную помощь Индии, где была и Россия».
«Мы надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, борьбе с этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнёры. Конечно, российско-индийские стороны в силу тех особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что в Индии за сутки выявили 343 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 24 млн.