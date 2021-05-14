Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Сингапур
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«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 11 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «в период стоянки на военно-морской базе Чанги российские моряки пополнили запасы воды и топлива».
Также сообщается, что отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение плановых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и корветы Тихоокеанского флота провели совместные артиллерийские стрельбы в Японском море.