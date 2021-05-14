Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Сингапур

Короткая ссылка
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур, куда прибыл 11 мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Сингапур
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 11 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в период стоянки на военно-морской базе Чанги российские моряки пополнили запасы воды и топлива».

Также сообщается, что отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение плановых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и корветы Тихоокеанского флота провели совместные артиллерийские стрельбы в Японском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить