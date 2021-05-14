Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур, куда прибыл 11 мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 11 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в период стоянки на военно-морской базе Чанги российские моряки пополнили запасы воды и топлива».

Также сообщается, что отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение плановых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и корветы Тихоокеанского флота провели совместные артиллерийские стрельбы в Японском море.