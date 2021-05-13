В Елисейском дворце обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке

Париж обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Президент Франции (Эммануэль Макрон. — RT) обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и намерен работать со всеми сторонами, чтобы как можно скорее положить конец насилию», — отмечается в коммюнике.

Подчёркивается, что возвращение к спокойствию и миру — приоритет Франции.

Ранее президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта.

Они констатировали, что первоочеред­ной задачей является прекращение насильственных действий и обеспечение безопасности гражданского населения.