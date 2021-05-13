Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией как достигшие низшей точки

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Отношения Чехии и России достигли низшей точки с «бархатной революции» 1989 года, заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.
Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией как достигшие низшей точки
  • Reuters

«Отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времён «бархатной революции». Отношения между нашими странами были напряжёнными с той поры, но не так, как... в настоящий момент», — цитирует его на организованной вашингтонским Атлантическим советом конференции ТАСС.

Кулганек добавил, что Прага не намерена обострять отношения с Москвой, однако считает важным «твёрдо и решительно ответить» на инцидент во Врбетице.

Ранее в Чехии заявили, что потребуют от России компенсацию из-за взрывов во Врбетице.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

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