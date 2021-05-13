Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией как достигшие низшей точки
- Reuters
«Отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времён «бархатной революции». Отношения между нашими странами были напряжёнными с той поры, но не так, как... в настоящий момент», — цитирует его на организованной вашингтонским Атлантическим советом конференции ТАСС.
Кулганек добавил, что Прага не намерена обострять отношения с Москвой, однако считает важным «твёрдо и решительно ответить» на инцидент во Врбетице.
Ранее в Чехии заявили, что потребуют от России компенсацию из-за взрывов во Врбетице.
17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.