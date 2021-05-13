МИД России рекомендовал взвешивать риски при поездках за рубеж

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян просчитывать все возможные эпидемиологические и логические риски при планировании поездок за рубеж, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений в ряде стран.
МИД России рекомендовал взвешивать риски при поездках за рубеж
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все возможные риски, связанные с путешествием в ту или иную страну», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что некоторые страны переходят к облегчению условий въезда иностранцев, в том числе туристов.

По словам Захаровой, многие страны идут на такие шаги из экономических соображений, при этом вопросы эпидемиологической безопасности отходят на второй план.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какие страны открыты для российских туристов.

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