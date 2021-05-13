В АТОР прокомментировали ситуацию с туристическими направлениями

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какие страны открыты для российских туристов.

Текущую ситуацию она прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«По Египту, например, все ждут открытия направления, хотя, на самом деле, Штаб объявил, что после 10 мая появится более конкретная информация о том, когда полёты на египетские курорты могут быть открыты. Сейчас нет никакого достоверного инсайда, который помог бы говорить хотя бы о месяце вероятного открытия!... Что касается открытия Европы, то его туристы ждут сильнее всего. Мы проводили совместное с компанией Action Travel исследование направлений отдыха, с которых туристы так и не переориентировались на другие. Топ этих направлений — Италия и Испания. Многие туристы не рассматривают другие варианты, с 2020 года ждут открытия этих стран», — сказала она.

Локдауны во многих европейских странах не прекращены. Об открытии Европы речи пока не идёт, подчеркнула специалист.

Она также отметила, что Хорватия, Кипр и Греция разрешают не сдавать ПЦР россиянам, сделавшим прививки: достаточно сертификата о вакцинации на английском языке.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.