Власти Черногории ожидают вступления в ЕС до 2025 года

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что страна станет следующим ближайшим членом Евросоюза. Власти страны надеются на вступление до 2025 года.

«Черногория полна решимости как можно скорее завершить процесс переговоров о членстве (в Евросоюзе. — RT). Ожидаем, что до конца мандата 42-го кабинета министров это будет сделано. Нет сомнений в том, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы Черногория стала первым следующим членом ЕС», — приводит РИА Новости его слова.

Премьер Черногории находится с визитом в Греции, где президент страны Катерина Сакелларопулу выразила ему поддержку на пути к членству в ЕС.

Ранее глава МИД Черногории заявил о готовности возобновить политический диалог с Россией.