Власти Черногории ожидают вступления в ЕС до 2025 года

Короткая ссылка
Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что страна станет следующим ближайшим членом Евросоюза. Власти страны надеются на вступление до 2025 года.
Власти Черногории ожидают вступления в ЕС до 2025 года
  • Reuters

«Черногория полна решимости как можно скорее завершить процесс переговоров о членстве (в Евросоюзе. — RT). Ожидаем, что до конца мандата 42-го кабинета министров это будет сделано. Нет сомнений в том, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы Черногория стала первым следующим членом ЕС», — приводит РИА Новости его слова.

Премьер Черногории находится с визитом в Греции, где президент страны Катерина Сакелларопулу выразила ему поддержку на пути к членству в ЕС.

Ранее глава МИД Черногории заявил о готовности возобновить политический диалог с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить