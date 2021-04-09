Глава МИД Черногории заявил о готовности возобновить политический диалог с Россией
- Reuters
Радулович отметил, что ещё недавно отношения между Россией и Черногорией «находились в определённом застое», поскольку предыдущее правительство балканской республики «выступало с антироссийской риторикой».
«Этот нарратив мы хотим изменить и желаем сотрудничать с Россией во всех областях, представляющих совместный интерес», — сказал глава МИД Черногории.
Он также добавил, что Подгорица и Москва могли бы «сотрудничать в области туризма, экономики, авиасообщения, культуры, образования».
21 марта стало известно, что власти Черногории разрешили въезжать в страну российским гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации препаратом «Спутник V».