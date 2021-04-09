Глава МИД Черногории заявил о готовности возобновить политический диалог с Россией

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Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в интервью RT заявил, что возможные направления взаимодействия с Россией недавно обсуждались в ходе телефонного разговора с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Глава МИД Черногории заявил о готовности возобновить политический диалог с Россией
  • Reuters

Радулович отметил, что ещё недавно отношения между Россией и Черногорией «находились в определённом застое», поскольку предыдущее правительство балканской республики «выступало с антироссийской риторикой».

«Этот нарратив мы хотим изменить и желаем сотрудничать с Россией во всех областях, представляющих совместный интерес», — сказал глава МИД Черногории.

Он также добавил, что Подгорица и Москва могли бы «сотрудничать в области туризма, экономики, авиасообщения, культуры, образования».

21 марта стало известно, что власти Черногории разрешили въезжать в страну российским гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации препаратом «Спутник V».

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