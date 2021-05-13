Мальдивы зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

Мальдивская Республика стала 65-м государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Ранее директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» изучат на образце индийского штамма.