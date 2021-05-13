В США отреагировали на письмо отставных генералов о психическом состоянии Байдена

Действующие и бывшие американские военные и эксперты назвали антидемократическим письмо 124 отставных генералов и адмиралов, которые выразили сомнение в физическом и психическом состоянии президента США Джо Байдена.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главкома. Он должен оперативно принимать правильные решения по вопросам национальной безопасности», — говорится в письме.

Также был поднят вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране.

В беседе с The Huffington Post приглашённый профессор, бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд заявил, что подобное послание является «очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии».

Он высказал мнение, что для военных опасно принимать участие в «откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов», что создаёт опасный прецедент.

Как пишет издание, Алекс Маккой, бывший морской пехотинец, а ныне политический директор Common Defense, политической группы ветеранов вооружённых сил, расценил это письмо как предательство.

Политолог-американист Борис Межуев в беседе с изданием «Взгляд» также прокомментировал письмо отставных генералов США.

«Военные США не довольны идеей вывода войск из Афганистана и ситуацией в Израиле», — высказал мнение Межуев.

По его словам, «подобный шаг со стороны военных был ожидаем, потому что было видно, что президент США Джо Байден не оправдывает их надежды».

Кроме того, добавил эксперт, военных США беспокоит ситуация в Израиле.

«Безусловно, нельзя всё, что происходит, приписать Байдену. Это имеет свои предпосылки. Тем не менее американские генералы считают, что нужно было соблюдать твёрдость в отношении арабов, тогда не произошло бы того, что происходит сейчас в Израиле», — полагает политолог.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.