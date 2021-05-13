В ЛНР резервистов призвали на военные сборы

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о проведении на территории ЛНР военных сборов с участием 3 тыс. граждан из состава резервных формирований.

«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности... постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 17.05.2021 по 21.05.2021», — приводит Интерфакс указ Пасечника.

Он поручил призвать на военные сборы 3 тыс. человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию ЛНР, а также привлечь к проведению военных сборов 198 единиц транспортных средств для комплектования подразделений Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов.

Накануне Пасечник заявил, что ВСУ перебросили около 500 единиц техники к линии соприкосновения.