Лавров заявил об опасности применения санкций в обход ООН

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Односторонние экономические санкции, которые вводятся в обход ООН, бьют по уязвимым категориям населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил об опасности применения санкций в обход ООН
  • © МИД России

«Не менее серьезные риски мы видим и в контексте других нелегитимных действий, которые совершаются в обход ООН. Имею в виду, конечно же, прежде всего применение силы без наличия на то санкций Совета Безопасности, односторонние экономические санкции», — сказал Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

По его словам, такие действия препятствуют поиску выхода из сложившихся ситуаций.

Он добавил, что некоторые западные страны продвигают «односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов».

Ранее Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.

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