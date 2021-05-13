Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите правительственных сетей от кибератак.

«Президент <…> подписал указ, чтобы повысить кибербезопасность страны и защитить сети федерального правительства», — цитирует ТАСС пресс-службу Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

В пресс-службе отметили, что недавние инциденты напомнили, что организации частного и государственного секторов США всё чаще сталкиваются с изощрённой злонамеренной киберактивностью.

Ранее Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, а также заявил, что на данный момент американская сторона не имеет свидетельств, что к атаке может быть причастна Россия.