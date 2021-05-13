Второй регулятор США одобрил вакцину Pfizer для подростков

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Второй медицинский регулятор США CDC одобрил вакцину производства Pfizer для подростков 12-15 лет.
Второй регулятор США одобрил вакцину Pfizer для подростков
  • Reuters

«Я одобрила рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации CDC, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и одобрила её применение для подростков 12-15 лет», — говорится в сообщении директора CDC Рошель Валенски на сайте регулятора.

Отмечается, что теперь может быть начата незамедлительная вакцинация подростков.

Ранее медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков 12—15 лет.

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