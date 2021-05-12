ХАМАС пригрозило Израилю отмщением за командира боевого крыла

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Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» пригрозило Израилю отмщением за гибель одного из своих командиров Бассема Исы.
ХАМАС пригрозило Израилю отмщением за командира боевого крыла
  • Reuters

Об этом сообщила палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

Как заявил представитель движения, на атаку будет дан ответ, а «врагу следует быть готовым заплатить цену».

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одного из лидеров своего боевого крыла в секторе Газа Бассема Иссы — командира бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Также истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по 14-этажному зданию в секторе Газа.

Как утверждают в израильских ВС, внутри здания были размещены структуры палестинского движения ХАМАС.

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