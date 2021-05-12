ХАМАС заявило о гибели одного из лидеров боевого крыла в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одного из лидеров своего боевого крыла в секторе Газа Бассема Иссы — командира бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Об этом сообщает палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

«Военное крыло ХАМАС объявило о мученической смерти Бассема Иссы (Абу Имада), одного из командиров бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», — утверждается в материале.

Ранее в Минздраве Палестины сообщили, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа к настоящему времени погибли 56 человек.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась.

Как заявили в Израиле, более 1 тыс. ракет было выпущено по его территории из сектора Газа с начала эскалации, а пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов.