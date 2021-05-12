Блинкен заявил Лаврову о готовности США защищать интересы от «действий России»

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон будет защищать американские интересы «в ответ на действия России», которые «наносят ущерб США и их союзникам».

Об этом сообщили в Госдепартаменте.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твёрдо защищать интересы страны в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.

Также они договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая.