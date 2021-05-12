Блинкен заявил Лаврову о готовности США защищать интересы от «действий России»
- Reuters
Об этом сообщили в Госдепартаменте.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твёрдо защищать интересы страны в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лавров провёл телефонный разговор с Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.
Также они договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая.