Глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил о снижении качества европейской политики.

«Качество европейских политиков и бюрократов упало в разы. Это связано и с образованием, и с демократической ротацией. Ну и просто личностей нет», — сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Толстой также подтвердил, что Россия может выйти из парламентской ассамблем, если только её права попытаются каким-то образом ограничить.

«Мы уже выходили из ПАСЕ и выйдем ещё, если права российской делегации будут хоть в ничтожном количестве ущемлены», — цитирует Толстого сетевое издание «Гражданские силы.ру».

В марте сообщалось, что Толстой обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии.