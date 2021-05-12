Толстой заявил о снижении качества европейской политики

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Глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил о снижении качества европейской политики.
Толстой заявил о снижении качества европейской политики
  • © РИА Новости / Доминик Бутен

«Качество европейских политиков и бюрократов упало в разы. Это связано и с образованием, и с демократической ротацией. Ну и просто личностей нет», — сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Толстой также подтвердил, что Россия может выйти из парламентской ассамблем, если только её права попытаются каким-то образом ограничить.

«Мы уже выходили из ПАСЕ и выйдем ещё, если права российской делегации будут хоть в ничтожном количестве ущемлены», — цитирует Толстого сетевое издание «Гражданские силы.ру».

В марте сообщалось, что Толстой обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии.

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