Толстой обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии.
Толстой обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

«На встрече с председателем (ПАСЕ. — RT) я передал ему письмо от Союза журналистов России», — цитирует РИА Новости Толстого.

По его словам, «Дамс обещал принять меры незамедлительно, передать в комиссию и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович».

«И, соответственно, принять все меры, чтобы напомнить правительству Латвии об обязательствах, которые Латвия взяла на себя, вступая в Совет Европы», — сообщил вице-спикер Госдумы.

Ранее член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что ситуация с давлением на сотрудничающих с российскими СМИ журналистов в странах Прибалтики представляет угрозу для России.

3 декабря 2020 года Служба госбезопасности Латвии задержала семерых сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия за нарушение режима санкций Евросоюза. Им грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

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