«Левые» раскритиковали стремление Германии увеличить расходы на оборону в рамках НАТО

Во фракции Die Linke («Левые») подвергли критике стремление Германии увеличить долю оборонных расходов в рамках НАТО до 2% ВВП, как того требуют партнёрские обязательства стран — членов блока. Об этом говорится в обращении парламентариев к правительству ФРГ, с которым ознакомился RT.

«Немецкий бундестаг критикует стремление к выполнению 2%-ной цели НАТО Германией», — говорится в документе.



Отмечается, что с увеличением военных расходов Германия станет государством, которое тратит больше всех в Европе на эти нужды.

«Сейчас военные расходы НАТО уже составили сумму в 18 раз больше, чем у России», — отмечают парламентарии.

На этом фоне во фракции призвали правительство ФРГ «усиленно выступить» в рамках Евросоюза и НАТО за общее и всемирное разоружение, а также «энергично воздействовать» на заключение и выполнение соответствующих соглашений.

Кроме того, в бундестаге обратились к кабмину страны с предложением поддержать идею включения России в существующие или новые форматы диалогов и выступить за систему двусторонней безопасности в Европе совместно с Москвой.

В феврале, как передавал ТАСС, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от стран — членов блока увеличения военных расходов к 2024 году.

По его словам, такая мера должна показать приверженность союзников «обязательству защищать друг друга».