Столтенберг предложит членам НАТО увеличить финансирование альянса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить на встрече глав Минобороны альянса 17—18 февраля увеличить финансирование военного объединения.
Столтенберг предложит членам НАТО увеличить финансирование альянса
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии соответствующей встречи.

«Я предложу существенно расширить общее финансирование НАТО для нашей основной деятельности в области сдерживания и обороны. Это позволит поддержать развёртывание сил союзников в восточной части Североатлантического альянса, патрулирование воздушного пространства, морские развертывания и учения», — сказал он.

По его мнению, увеличение расходов на альянс должно показать приверженность членов НАТО «обязательству защищать друг друга».

Ранее Столтенберг уже призывал страны — члены альянса увеличить отчисления на оборонные расходы альянса в том числе в связи с «агрессивными действиями» России. 

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