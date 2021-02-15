Столтенберг предложит членам НАТО увеличить финансирование альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить на встрече глав Минобороны альянса 17—18 февраля увеличить финансирование военного объединения.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии соответствующей встречи.

«Я предложу существенно расширить общее финансирование НАТО для нашей основной деятельности в области сдерживания и обороны. Это позволит поддержать развёртывание сил союзников в восточной части Североатлантического альянса, патрулирование воздушного пространства, морские развертывания и учения», — сказал он.

По его мнению, увеличение расходов на альянс должно показать приверженность членов НАТО «обязательству защищать друг друга».

Ранее Столтенберг уже призывал страны — члены альянса увеличить отчисления на оборонные расходы альянса в том числе в связи с «агрессивными действиями» России.