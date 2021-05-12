В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана 

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме и сотрудничество по борьбе с коронавирусом.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Проведён предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьёзная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых», — заявили в Кремле.

Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта к деэскалации напряжённости и мирному урегулированию вопросов.

Также лидеры двух стран продолжили обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

«Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики», — заявили в Кремле.

Также Эрдоган выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани.

Ранее в администрации президента Турции сообщили о переговорах Эрдогана и Путина.