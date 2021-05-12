В МИД оценили международное взаимодействие по борьбе с терроризмом

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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов оценил международное взаимодействие по борьбе с терроризмом.
В МИД оценили международное взаимодействие по борьбе с терроризмом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«К сожалению, затронувший практически все государства коронавирус ограничил наши возможности встречаться с партнёрами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки. При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло», — цитирует РИА Новости замминистра.

По его словам, «оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат — виртуальный».

При этом он отметил, что по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении такого рода активность существенно возросла.

«Достаточно вспомнить состоявшееся в сентябре 2020 года под российским председательством заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием антитеррористической стратегии «пятёрки», — заявил Сыромолотов.

Он сказал, что «в то же время надо признать, что личные встречи дают гораздо больше возможностей для обсуждения аспектов контртерроризма, да и разрешение противоречий подчас гораздо проще даётся в формате тет-а-тет».

«Тем не менее заданный темп и широкий спектр обсуждаемых сейчас вопросов антитеррористической проблематики, безусловно, требуют нашего самого пристального внимания с учётом того, что Россия остаётся в числе лидеров по борьбе с терроризмом в мире», — добавил замминистра.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что в России накоплен огромный опыт по борьбе с международным терроризмом.

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