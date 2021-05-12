В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году

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Большая часть кибератак на Россию совершалась с адресов из США, Германии и Нидерландов. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — приводит РИА Новости его слова.

Атаки были нацелены на объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта, добавил Сыромолотов.

Ранее сообщалось, что число кибератак на российский центр вирусологии «Вектор», создавший вакцину против коронавируса, увеличилось в четыре раза в 2020 году.

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