В России сообщили о кибератаках на создавший вакцину от COVID-19 центр «Вектор»

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Число кибератак на российский центр вирусологии «Вектор», создавший вакцину против коронавируса, увеличилось в четыре раза в 2020 году — хакеры планировали получить несанкционированный доступ к технологии создания препарата. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
В России сообщили о кибератаках на создавший вакцину от COVID-19 центр «Вектор»
  • Reuters

«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период её создания зафиксировано четырёхкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика», — сказал он на онлайн-брифинге на площадке МИА «Россия сегодня».

По его словам, все атаки на центр «Вектор» были направлены на «организацию несанкционированного доступа», что свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины.

Из презентации Мурашова следует, что злоумышленники пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы «Вектора», пишет РИА Новости.

В начале апреля разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения России.

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