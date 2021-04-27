В России сообщили о кибератаках на создавший вакцину от COVID-19 центр «Вектор»
- Reuters
«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период её создания зафиксировано четырёхкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика», — сказал он на онлайн-брифинге на площадке МИА «Россия сегодня».
По его словам, все атаки на центр «Вектор» были направлены на «организацию несанкционированного доступа», что свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины.
Из презентации Мурашова следует, что злоумышленники пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы «Вектора», пишет РИА Новости.
В начале апреля разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения России.