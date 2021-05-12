В Минобороны России рассказали о борьбе с терроризмом в Сирии

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Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России с 23 апреля уничтожили более 300 террористов на территории Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в САР.
В Минобороны России рассказали о борьбе с терроризмом в Сирии
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

«Подразделения сирийских правительственных сил при поддержке ВКС России продолжают разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне. С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что благодаря работе военных нанесён «значительный урон живой силе и технике» террористов, а также предотвращены теракты против мирных жителей и представителей сирийской армии.

Ранее стало известно, что террористы атаковали позиции армии САР в провинции Идлиб.

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