В ЦПВС сообщили об атаке позиций армии САР в провинции Идлиб

Заместитель руководителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что террористы атаковали позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

«В районе населённого пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики», — цитирует ТАСС Карпова.

Он добавил, что «подразделения сирийских вооружённых сил отразили атаку террористов, ликвидировано не менее десяти боевиков».

Ранее сообщалось, что ЦПВС приложил усилия для прекращения огня и стабилизации обстановки в городе Эль-Камышлы сирийской провинции Хасеке.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.