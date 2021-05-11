В МИД России призвали Израиль и Палестину к сдержанности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность, отметив, что ситуация является крайне напряжённой.

Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряжённости», — отметила Захарова.

Она отметила, что в Москве считают важным соблюдение закреплённого в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города.

Также Захарова отметила, что «Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность растущей напряжённостью в Восточном Иерусалиме и призвал к деэскалации ситуации.