В Израиле сообщили об авиаударе с участием 80 самолётов по сектору Газа

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Израильская армия провела атаку на пусковые шахты ракет в секторе Газа с участием 80 самолётов. По оценкам израильской стороны, погибли порядка 20 оперативников ХАМАС и «Исламского джихада».
В Израиле сообщили об авиаударе с участием 80 самолётов по сектору Газа
  • Reuters

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«По оценке израильской армии, не менее 20 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад» были убиты в результате ударов по радикалам в секторе Газа», — цитирует его ТАСС.

По словам Конрикуса, в операции были задействованы 80 самолётов, в том числе F-35. Они нанесли одновременные удары по 150 пусковым шахтам ракет оперативников ХАМАС в секторе Газа.

Также он рассказал, что Израиль направляет резервную батарею системы ПВО «Железный купол» к сектору Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа на фоне эскалации в регионе.

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