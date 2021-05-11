В Израиле сообщили об авиаударе с участием 80 самолётов по сектору Газа
- Reuters
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.
«По оценке израильской армии, не менее 20 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад» были убиты в результате ударов по радикалам в секторе Газа», — цитирует его ТАСС.
По словам Конрикуса, в операции были задействованы 80 самолётов, в том числе F-35. Они нанесли одновременные удары по 150 пусковым шахтам ракет оперативников ХАМАС в секторе Газа.
Также он рассказал, что Израиль направляет резервную батарею системы ПВО «Железный купол» к сектору Газа.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа на фоне эскалации в регионе.