Китай установит «разделительную линию» на Эвересте против COVID-19

Власти Китая установят «разделительную линию» на высочайшей горе мира — Эвересте в связи со случаями инфицирования коронавирусом альпинистов с непальской стороны.

Об этом пишет «Синьхуа».

Отмечается, что в этом году власти Китая выдали 21 разрешение для китайских экспедиций, разрешающее восхождение на вершину со стороны Тибета.

Вместе с тем 21 апреля сообщалось о первом случае инфицирования коронавирусом в базовом лагере Эвереста со стороны Непала.

5 мая стало известно, что 14 иностранных альпинистов и помогающие им в восхождении непальские шерпы из высокогорного лагеря на Эвересте могут быть инфицированы коронавирусом.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией альпинистов с непальской стороны возросло до 30. Они были доставлены воздушным транспортом в больницы Катманду.

Отмечается, что тибетские власти принимают «самые строгие меры по предотвращению эпидемии», чтобы избежать контактов между альпинистами на северных и южных склонах или на вершине горы. В связи с этим специалисты провели демаркационные линии, чтобы альпинисты, совершающие восхождение на вершину из двух стран, не сталкивались вместе.

В 2020 и 2021 годах китайские власти не стали выдавать разрешения для восхождения на Эверест иностранным альпинистам. Непал, в свою очередь, в 2021 году выдал значительное число пермитов для восхождения иностранцам, желающим зайти на высочайшую вершину мира, в связи с убытками, понесёнными туристической индустрией страны из-за пандемии коронавируса.