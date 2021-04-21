Первый случай COVID-19 зафиксирован в базовом лагере Эвереста

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Первый случай коронавируса зафиксирован в базовом лагере альпинистов на Эвересте.
Первый случай COVID-19 зафиксирован в базовом лагере Эвереста
  • РИА Новости

Об этом пишет Outsideonline со ссылкой на анонимный источник в лагере.

Первоначально предполагалось, что инфицированный страдает от отёка легких, связанного с высотой, и его эвакуировали на вертолёте в больницу в Катманду. По прибытии он был проверен на коронавирус и дал положительный результат. Остальная часть экспедиции начала карантин в базовом лагере.

В частности, среди общих симптомов у коронавирусной инфекции и высотного отёка лёгких есть кашель, потеря аппетита и одышка.

Ранее власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за одного случая коронавирусной инфекции COVID-19.

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