Польша законтрактовала на год около 100 млн доз вакцин от COVID-19

Глава канцелярии польского премьер-министра, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире «Польского радио» заявил, что Польша законтрактовала на текущий год около 100 млн доз вакцин от коронавируса.

«На этот год у нас есть законтрактованных около 100 млн вакцин, и этого нам полностью хватит», — приводит РИА Новости слова Дворчика.

При этом он отметил, что дальнейшие поставки вакцин в страны Европейского союза стоит поручить Европейской комиссии, как это было до сих пор.

Ранее Дворчик заявил, что ненадёжность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса.