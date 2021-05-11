Польша законтрактовала на год около 100 млн доз вакцин от COVID-19
- РИА Новости
«На этот год у нас есть законтрактованных около 100 млн вакцин, и этого нам полностью хватит», — приводит РИА Новости слова Дворчика.
При этом он отметил, что дальнейшие поставки вакцин в страны Европейского союза стоит поручить Европейской комиссии, как это было до сих пор.
Ранее Дворчик заявил, что ненадёжность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса.