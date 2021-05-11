Польша законтрактовала на год около 100 млн доз вакцин от COVID-19

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Глава канцелярии польского премьер-министра, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире «Польского радио» заявил, что Польша законтрактовала на текущий год около 100 млн доз вакцин от коронавируса.
Польша законтрактовала на год около 100 млн доз вакцин от COVID-19
  • РИА Новости

«На этот год у нас есть законтрактованных около 100 млн вакцин, и этого нам полностью хватит», — приводит РИА Новости слова Дворчика.

При этом он отметил, что дальнейшие поставки вакцин в страны Европейского союза стоит поручить Европейской комиссии, как это было до сих пор.

Ранее Дворчик заявил, что ненадёжность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса.

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