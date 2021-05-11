В Госдуме оценили внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).

«Естественно, инициатором расторжения этого договора явились США... И нам ничего не остаётся делать, как выходить из этого договора», — пояснил депутат.

Он отметил, что если бы Россия осталась в договоре, то страны НАТО продолжали бы летать над её территорией и передавать информацию США.

«Поэтому при таких условиях мы вынуждены тоже выходить из этого соглашения. Было несколько попыток, обращались к США, но они не услышали нас», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.