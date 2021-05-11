В Совфеде оценили внесение в Госдуму проекта о денонсации Договора по открытому небу

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT внесение российским лидером Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН), подчеркнул, что виноваты во всей сложившейся ситуации вокруг договора прежде всего США.

«На мой взгляд, виноваты однозначно американцы. Они первые вышли из этого договора, несмотря на все наши призывы и даже призывы их союзников по НАТО остаться — они на них не отреагировали. Мы предупреждали, что если сохранится решение о выходе американцев, то мы последуем их примеру. Мы заявили несколько месяцев назад о самом выходе... Сроки закончились, мы имеем право выйти», — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что страны НАТО просили Россию остаться в договоре, но, как пояснил парламентарий, российский лидер заявил о невозможности такого сценария, поскольку вся информация передавалась бы США.

«То есть они, выйдя из договора, будут получать всю информацию по территории России... Поэтому решение абсолютно правильное», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.