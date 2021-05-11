В Совфеде оценили внесение в Госдуму проекта о денонсации Договора по открытому небу
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«На мой взгляд, виноваты однозначно американцы. Они первые вышли из этого договора, несмотря на все наши призывы и даже призывы их союзников по НАТО остаться — они на них не отреагировали. Мы предупреждали, что если сохранится решение о выходе американцев, то мы последуем их примеру. Мы заявили несколько месяцев назад о самом выходе... Сроки закончились, мы имеем право выйти», — добавил сенатор.
Он подчеркнул, что страны НАТО просили Россию остаться в договоре, но, как пояснил парламентарий, российский лидер заявил о невозможности такого сценария, поскольку вся информация передавалась бы США.
«То есть они, выйдя из договора, будут получать всю информацию по территории России... Поэтому решение абсолютно правильное», — заключил он.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.