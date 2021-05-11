В Совфеде оценили внесение в Госдуму проекта о денонсации Договора по открытому небу

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Анастасия Румянцева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT внесение российским лидером Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН), подчеркнул, что виноваты во всей сложившейся ситуации вокруг договора прежде всего США.
В Совфеде оценили внесение в Госдуму проекта о денонсации Договора по открытому небу
  • Reuters
  • © Federation Council of Russia

«На мой взгляд, виноваты однозначно американцы. Они первые вышли из этого договора, несмотря на все наши призывы и даже призывы их союзников по НАТО остаться — они на них не отреагировали. Мы предупреждали, что если сохранится решение о выходе американцев, то мы последуем их примеру. Мы заявили несколько месяцев назад о самом выходе... Сроки закончились, мы имеем право выйти», — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что страны НАТО просили Россию остаться в договоре, но, как пояснил парламентарий, российский лидер заявил о невозможности такого сценария, поскольку вся информация передавалась бы США. 

«То есть они, выйдя из договора, будут получать всю информацию по территории России... Поэтому решение абсолютно правильное», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. 

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