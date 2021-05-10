Из сектора Газа по Израилю было выпущено 45 ракет

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что из сектора Газа по израильской территории было выпущено 45 ракет.
Из сектора Газа по Израилю было выпущено 45 ракет
  • Reuters

«Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00, не менее шести из них — по Иерусалиму», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу только летом 2014 года.

«Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьёзную и не оставит такой тип нападения без ответа. ХАМАС несёт ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа», — добавил он.

Ранее израильская армия сообщила о запуске семи ракет из сектора Газа. Позднее в секторе Газа сообщили о гибели людей из-за ракетного обстрела израильскими военными.

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