Из сектора Газа по Израилю было выпущено 45 ракет
- Reuters
«Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00, не менее шести из них — по Иерусалиму», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу только летом 2014 года.
«Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьёзную и не оставит такой тип нападения без ответа. ХАМАС несёт ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа», — добавил он.
Ранее израильская армия сообщила о запуске семи ракет из сектора Газа. Позднее в секторе Газа сообщили о гибели людей из-за ракетного обстрела израильскими военными.