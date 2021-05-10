Из сектора Газа по Израилю было выпущено 45 ракет

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что из сектора Газа по израильской территории было выпущено 45 ракет.

«Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00, не менее шести из них — по Иерусалиму», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу только летом 2014 года.

«Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьёзную и не оставит такой тип нападения без ответа. ХАМАС несёт ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа», — добавил он.

Ранее израильская армия сообщила о запуске семи ракет из сектора Газа. Позднее в секторе Газа сообщили о гибели людей из-за ракетного обстрела израильскими военными.