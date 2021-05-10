Израильская армия сообщила о запуске семи ракет из сектора Газа

Армия Израиля заявила, что из сектора Газа было выпущено семь ракет по израильской территории, одна из которых была перехвачена.

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«Касательно сообщения о сиренах, которые прозвучали в городах Бейт-Шемеш и Иерусалим, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено семь ракет. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. Позднее сообщалось, что из сектора Газа в сторону Израиля был запущен противотанковый снаряд.