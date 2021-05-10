Глава ВОЗ заявил о выходе на плато по COVID-19 в мире

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Уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в мире вышел на плато. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ заявил о выходе на плато по COVID-19 в мире
  • Reuters

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей», — приводит ТАСС его слова на брифинге в Женеве.

Гебрейесус отметил, что в настоящее время наблюдается «неприемлемо высокое плато».

«На минувшей неделе поступили сообщения о более чем 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших», — добавил глава организации.

Ранее в ВОЗ сообщили, что многие страны мира всё ещё не получили никакой вакцины от коронавируса.

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