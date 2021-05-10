В НАТО анонсировали открытие офиса альянса при ОБСЕ

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НАТО и правительство Австрии подписали соглашение, в соответствии с которым в Вене открывается офис связи альянса, а также представительства НАТО при ОБСЕ.
В НАТО анонсировали открытие офиса альянса при ОБСЕ
  • Reuters

«Двусторонняя встреча завершилась церемонией подписания соглашения между НАТО и федеральным правительством Австрии о юридическом статусе офиса связи НАТО в Вене», — говорится в сообщении на сайте Североатлантического альянса.

Отмечается, что вступление документа в силу означает создание «миссии НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене».

Ранее заместитель начальника верховного штаба союзников по НАТО в Европе генерал-лейтенант Брис Худе рассказал о масштабах учений Steadfast Defender 2021, намеченных на конец мая — июнь этого года.

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