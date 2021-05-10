Более 150 тысяч человек поддержали письмо французских военных

Более 150 тыс. человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны.

К 15:30 по местному времени под обращением на сайте Valeurs actuelles оставили подписи 153 827 человек.

В апреле авторы письма обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом защитить страну.

По мнению военных, республике грозит распад, так как исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны, в которой фактически началась расовая война.

В Минобороны Франции тогда раскритиковали обращение военных.

В новом письме действующие военнослужащие анонимно поддержали старших товарищей и осудили реакцию властей на их обращение.