Более 150 тысяч человек поддержали письмо французских военных
- Reuters
К 15:30 по местному времени под обращением на сайте Valeurs actuelles оставили подписи 153 827 человек.
В апреле авторы письма обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом защитить страну.
По мнению военных, республике грозит распад, так как исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны, в которой фактически началась расовая война.
В Минобороны Франции тогда раскритиковали обращение военных.
В новом письме действующие военнослужащие анонимно поддержали старших товарищей и осудили реакцию властей на их обращение.