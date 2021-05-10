Во Франции военные поддержали предупредивших о распаде страны генералов

Действующие французские военные написали открытое письмо, в котором поддержали обращение отставных генералов, предупредивших об угрозе распада Франции.

Соответствующее обращение опубликовало издание Valeurs actuelles.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели... Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают её очевидное падение», — цитирует письмо РИА Новости.



По словам действующих военных, в настоящий момент они наблюдают «насилие в наших городах и деревнях». Военнослужащие также подчёркивают, что ненависть к Франции и французской истории становится нормой.

Также военные в письме указывают, что, по их мнению, в стране «назревает гражданская война».

«Действуйте, дамы и господа... Речь идёт о выживании нашей и вашей страны», — заключили военнослужащие.

В апреле в Valeurs actuelles появилось открытое обращение французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону. В обращении они предупреждали об угрозе распада страны.