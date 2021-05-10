BioNTech заявила, что её с Pfizer вакцина не нуждается в модификации

Короткая ссылка
Немецкий разработчик в области биотехнологий компания BioNTech сообщила, что её совместный продукт с фармацевтическим гигантом Pfizer — вакцина от COVID-19 не нуждается в модификациях в связи с появлением новых штаммов коронавируса.
BioNTech заявила, что её с Pfizer вакцина не нуждается в модификации
  • Reuters

«К настоящему времени нет свидетельств, что вакцина BioNTech нуждается в какой-либо модификации для борьбы с основными выявленными вариантами вируса, вызывающего COVID-19», — приводит РИА Новости заявление BioNTech.

Компания отметила, что тем не менее разработала «комплексную стратегию», которая позволит эффективно противостоять новым штаммам, если в будущем возникнет такая необходимость.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила контракт на поставку до 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить