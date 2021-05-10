BioNTech заявила, что её с Pfizer вакцина не нуждается в модификации

Немецкий разработчик в области биотехнологий компания BioNTech сообщила, что её совместный продукт с фармацевтическим гигантом Pfizer — вакцина от COVID-19 не нуждается в модификациях в связи с появлением новых штаммов коронавируса.

«К настоящему времени нет свидетельств, что вакцина BioNTech нуждается в какой-либо модификации для борьбы с основными выявленными вариантами вируса, вызывающего COVID-19», — приводит РИА Новости заявление BioNTech.

Компания отметила, что тем не менее разработала «комплексную стратегию», которая позволит эффективно противостоять новым штаммам, если в будущем возникнет такая необходимость.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила контракт на поставку до 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.