В Италии женщине по ошибке вкололи шесть доз вакцины Pfizer
- Reuters
Как пишет RTE, инцидент произошёл в Тоскане. Медсестра ошибочно вколола 23-летней студентке полную ампулу вакцины Pfizer, что эквивалентно шесть дозам препарата.
Девушка находится в хорошем состоянии, она пьёт много жидкости и принимает парацетамол.
Сообщается, что ранее считалось, что передозировка наступает при уколе четырёх доз вакцины Pfizer.
Отмечается, что ранее случаи с передозировкой вакцины Pfizer происходили в США, Австралии, Германии и Израиле.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила контракт о поставке до 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.