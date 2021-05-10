В Италии женщине по ошибке вкололи шесть доз вакцины Pfizer

В Италии медсестра по ошибке вколола пациентке шесть доз вакцины Pfizer от коронавируса, последняя находится в настоящее время под наблюдением в больнице.

Как пишет RTE, инцидент произошёл в Тоскане. Медсестра ошибочно вколола 23-летней студентке полную ампулу вакцины Pfizer, что эквивалентно шесть дозам препарата.

Девушка находится в хорошем состоянии, она пьёт много жидкости и принимает парацетамол.

Сообщается, что ранее считалось, что передозировка наступает при уколе четырёх доз вакцины Pfizer.

Отмечается, что ранее случаи с передозировкой вакцины Pfizer происходили в США, Австралии, Германии и Израиле.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила контракт о поставке до 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.