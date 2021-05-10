В Италии женщине по ошибке вкололи шесть доз вакцины Pfizer

Короткая ссылка
В Италии медсестра по ошибке вколола пациентке шесть доз вакцины Pfizer от коронавируса, последняя находится в настоящее время под наблюдением в больнице.
В Италии женщине по ошибке вкололи шесть доз вакцины Pfizer
  • Reuters

Как пишет RTE, инцидент произошёл в Тоскане. Медсестра ошибочно вколола 23-летней студентке полную ампулу вакцины Pfizer, что эквивалентно шесть дозам препарата.

Девушка находится в хорошем состоянии, она пьёт много жидкости и принимает парацетамол.

Сообщается, что ранее считалось, что передозировка наступает при уколе четырёх доз вакцины Pfizer.

Отмечается, что ранее случаи с передозировкой вакцины Pfizer происходили в США, Австралии, Германии и Израиле.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила контракт о поставке до 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить